Dabei trugen fast alle Grossregionen der Schweiz zum Aufwärtstrend bei. An erster Stelle lag die Südwestschweiz (+5,6 Prozent), gefolgt von der Region Zürich (+2,0 Prozent). In den Regionen Espace Mittelland (+1,5 Prozent), Zentralschweiz (+1,4 Prozent), Ostschweiz (+1,1 Prozent) und Tessin (+0,8 Prozent) zogen die Neugründungen ebenfalls an. Einzig in der Nordwestschweiz (-0,5 Prozent) gab es einen Rückgang.