Gründerschwache Nordwestschweiz

Pro Kopf war die Gründerrate im Tessin höher. Dort wurden auf 1000 Einwohner 7,7 Unternehmen gegründet. Am schwächsten ausgeprägt ist der Gründergeist in der Nordwestschweiz und in der Grossregion Espace Mittelland – mit einer Quote von 3,8 respektive 4 Prozent.