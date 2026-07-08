Die ‌Preise für die Zertifikate haben sich seit der Zeit vor der Corona-Pandemie vervierfacht. Bereits im Oktober 2023, als die Zertifikate für grössere Wagen die Marke ​von ​100'000 Dollar überschritten, lagen jene für Kleinwagen ⁠bei rund 77.500 Dollar. Seit der ersten Auktion ​in diesem Jahr ⁠ist der Preis stetig weiter gestiegen. Singapurs Verkehrsminister begründete den Anstieg zuletzt mit ‌einer anhaltend starken Nachfrage, auch wegen attraktiver Preise für Elektroautos. Gleichzeitig sei die Zahl der bei den Auktionen verfügbaren Zertifikate für Kleinwagen ‌zurückgegangen. Viele Autohersteller drosseln für den Markt in Singapur die ​Motorenleistung gängiger Modelle, damit diese in die günstigere Zertifikatskategorie für Fahrzeuge mit einem Hubraum unter 1,6 Litern fallen.