Finanzvorstand Walter Mertl sagte am Donnerstag, mit dem Bau der Batteriefabriken in Bayern, China, Mexiko und den USA, dem Bau des Autowerks in Ungarn und dem Produktionsanlauf der E-Autos der «Neuen-Klasse» stiegen die Investitionen, Forschungs- und Entwicklungskosten «auf ein neues Niveau».