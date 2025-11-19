Laut Sean Dawson, Analysechef bei der Krypto-Optionsplattform Derive.xyz, sichern sich derzeit viele Händler gegen einen Bitcoin-Rückgang auf 80.000 Dollar bis zum 26. Dezember ab. «Angesichts der anhaltenden Sorgen um die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarkts und der sinkenden Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember gibt es derzeit kaum makroökonomische Gründe für Optimismus zu Jahresende», sagte Dawson.