Die EA-Aktionäre erhalten den Angaben zufolge 210 Dollar je Aktie. Diese Offerte erscheine auf den ersten Blick attraktiv, schrieben die Analysten des Research-Hauses Benchmark. Das Unternehmen sei jedoch deutlich mehr wert. Die mit grossen Hoffnungen verbundene Premiere des Videospiels «Battlefield 6» stehe kurz bevor. Ausserdem arbeite EA an weiteren Titeln, die bis 2028 zusammengerechnet mehr als zwei Milliarden Dollar einspielen könnten. «Die wahre Ertragskraft von EA beginnt sich gerade erst zu entfalten.»