Für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/2027 peilt der US-Konzern Erlöse von 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar an. Das sind rund fünf Milliarden Dollar mehr als von Analysten bislang erwartet. ‌Ein wichtiger Wachstumstreiber sind die Aufträge der sogenannten Hyperscaler. Die drei weltgrössten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft werden in den ​kommenden Monaten voraussichtlich etwa zehn Prozent zum Cisco-Umsatz ​beitragen. Bislang war das Unternehmen von ​sechs Milliarden Dollar ausgegangen. Bei Anlegern kamen diese Aussichten gut an. Die Aktie ‌des Konzerns stieg im nachbörslichen Handel an der Wall Street um drei Prozent.