Die Notiz für Kakaobohnen kletterte an der New Yorker Mercantile Exchange, der führenden Terminbörse für Agrarprodukte, von 3705 Dollar am 24. Oktober auf ein neues Allzeithoch von 6010 Dollar am 13. Februar 2024. Immerhin kam es in den letzten Tagen zu einer Konsolidierung zurück auf 5431 Dollar - trotzdem entspricht das immer noch einem Anstieg von 46 Prozent über den Betrachtungszeitraum.