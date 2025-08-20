Doch nun die Herabstufung. Die Papiere hätten seit der Ersteinschätzung im Mai bereits rund 10 Prozent zugelegt und damit sowohl den SPI als auch den europäischen Versicherungsindex deutlich übertroffen, betont Locher. Dennoch sieht er wohl kein weiteres Aufwärtspontezial: «Das Kursziel sei nun erreicht», so die Begründung für die Herabstufung.