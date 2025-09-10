Die Ablehnungsquote von 35,5 Prozent bei den Konsumkrediten sei «ein historischer Höchstwert», teilte das Vergleichsportal kreditvergleich.ch mit. Im Vorjahr habe die Ablehnungsquote noch bei 30,8 Prozent gelegen. Das Vergleichsportal stützt sich dabei auf Zahlen der Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK).