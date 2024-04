Stellenabbau und Kosteneinsparungen

Unter dem Sparplan will das Unternehmen künftig jährlich 250 Millionen Franken einsparen. Dazu gehört auch ein Stellenabbau von rund 2500 Jobs bis Mitte des nächsten Jahres. Das entspricht knapp einem Fünftel der Stellen bei BC. Bis ins vergangene Jahr sei das Unternehmen wie vier Firmen geführt worden, hatte Firmenchef Peter Feld im Februar in einem Interview gesagt. Es gab ein Schokoladengeschäft in den USA, eines in Europa, eines in Asien und dazu das weltweite Kakaogeschäft. Nun sollen unter anderem Prozesse standardisiert und Doppelarbeiten vermieden werden. Auch einzelne Fabriken werden geschlossen, etwa diejenige in Norderstedt (Deutschland) und eine in Port Klang (Malaysia).



Die Aktien von Barry Callebaut haben im bisherigen Jahresverlauf knapp 14 Prozent verloren. Am Dienstag notieren Barry Callebaut bei 1232 Franken und damit auf einem Niveau, das zuletzt im Jahr 2017 gesehen wurde.