Diese verhalten optimistische Entwicklung ist auf die Veränderung der Zinsstruktur in der Türkei zurückzuführen. Diese hat aus ausländischer Sicht an Attraktivität hinzugewonnen. Die implizite Offshore-Tagesrendite der Lira lag am Montag bei 45,5 Prozent und damit deutlich unter den Onshore-Zinssätzen von 52,5 Prozent. Sinkende Offshore-Terminrenditen bedeuten, dass Anleger im Ausland die Lira gegen Franken oder Dollar kaufen respektive Short-Lira-Positionen auflösen. Diese Short-Positionen, mit denen Devisenhändler auf sinkende Lira-Kurs setzen, waren vor den Kommunalwahlen im März stark angestiegen.