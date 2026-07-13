Während die USA die meisten Fusionsunternehmen beheimaten, sind diese weitgehend auf private Investitionen ​angewiesen. ​Die staatliche US-Förderung beträgt dem Verband zufolge etwa ⁠die Hälfte der Mittel, die China bereitstellt. Das wachsende Interesse ​privater Geldgeber zeigt sich ⁠zudem an zwei geplanten Börsengängen. Das kanadische Unternehmen General Fusion will über einen Zusammenschluss mit ‌der Zweckgesellschaft Spring Valley Acquisition Corp. III im Wert von rund einer Milliarde Dollar in den USA an die Börse gehen. Das von Google unterstützte ‌Unternehmen TAE Technologies plant einen Börsengang im Volumen von sechs Milliarden ​Dollar in Zusammenarbeit mit der Trump Media & Technology Group, an der ein Treuhandfonds von US-Präsident Donald Trump die Mehrheit hält.