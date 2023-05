Stimmungsindikatoren könnten richtunggebend sein

Sollte das Thema Schuldenstreit abgehakt sein, werden sich die Anleger wieder verstärkt an Konjunkturindikatoren orientieren. Als erste Stimmungsindikatoren der Woche stehen am Dienstag aus Deutschland und der Euro-Zone die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen an. Wie es um die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen bestellt ist, wird der Ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwoch zeigen.