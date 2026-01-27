Bei SBB Cargo Schweiz verbesserte sich die Kundenpünktlichkeit um 2,2 Prozentpunkte auf 90,2 Prozent. Der internationale Personenverkehr bleibe allerdings eine Herausforderung, so die SBB. Besonders aus Deutschland kämen Züge mit Verspätungen in der Schweiz an, was sich auf die Pünktlichkeit hierzulande auswirke. Um dem entgegenzuwirken, wenden die SBB die Züge wenn nötig an der Grenze und setzen innerhalb der Schweiz Ersatzzüge ein.