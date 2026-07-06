Abgesehen von den Aktienrückkäufen sieht die Berenberg Bank Swiss Life operativ auf Kurs. Das starke Wachstum aus dem ersten Quartal 2026 werde sich im zweiten Quartal 2026 wohl abgeschwächt haben. Insgesamt sieht der Analyst das Wachstum jedoch weiterhin stark, und Swiss Life sei auf einem guten Weg, die Ziele ihres strategischen Plans für das Geschäftsjahr 2027 zu erreichen.