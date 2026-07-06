Die Aktie von Swiss Life steigt am Montag nach Handelseröffnung in einem leicht positiven Gesamtmarkt um 2,1 Prozent auf 923,40 Franken. Das ist ein neues Rekordhoch.
Auslöser für den Kursanstieg ist ein Analystenkommentar der Berenberg Bank. Darin wird davon ausgegangen, dass Swiss Life «im ersten Halbjahr 2026 die beiden Bedingungen für einen Aktienrückkauf erfüllen wird». Das ist einerseits eine Solvenz oberhalb des oberen Endes der Zielspanne von 140 bis 190 Prozent und andererseits liquide Mittel oberhalb der Zielspanne von 500 bis 700 Millionen Franken.
Berenberg stellt sich auf den Standpunkt, dass Swiss Life bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 am 1. September 2026 «mit hoher Wahrscheinlichkeit» einen Aktienrückkauf im Wert von 250 Millionen Franken ankündigen wird. Dies erhöhe die jährliche Cash-Ausschüttung an die Aktionäre auf 5 Prozent.
«Die Gesamtrendite von Swiss Life liegt im Vergleich zur Gesamtrendite des Schweizer Marktindex von 4,35 Prozent gut da. Sie setzt sich aus einer Dividendenrendite von 2,85 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite aus Aktienrückkäufen von schätzungsweise 1,5 Prozent zusammen», schreibt der Analyst weiter.
Die Berenberg Bank erhöht daher das Kursziel für die Aktie von Swiss Life auf 1073 Franken von zuvor 1014 Franken. Die Kaufempfehlung für die Aktie wurde bestätigt.
Aktie von Swiss Life weist «attraktive Bewertung» auf
Eben letzte Woche gab Swiss Life bekannt, dass das Unternehmen das angekündigte Aktienrückkaufprogramm zur Kapitalherabsetzung abgeschlossen habe. Seit Dezember 2024 wurden 910'273 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 823,93 Franken je Aktie zurückgekauft. Das Zielvolumen von 750 Millionen Franken wurde damit erreicht.
Abgesehen von den Aktienrückkäufen sieht die Berenberg Bank Swiss Life operativ auf Kurs. Das starke Wachstum aus dem ersten Quartal 2026 werde sich im zweiten Quartal 2026 wohl abgeschwächt haben. Insgesamt sieht der Analyst das Wachstum jedoch weiterhin stark, und Swiss Life sei auf einem guten Weg, die Ziele ihres strategischen Plans für das Geschäftsjahr 2027 zu erreichen.
Überdies weist die Aktie laut der Berenberg Bank eine «attraktive Bewertung» auf: Basierend auf den bankeigenen Schätzungen werde Swiss Life mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,1 für 2028 gehandelt, was unter dem Durchschnitt des Schweizer Marktindex von 16,5 liege.