Der steile Anstieg der Titel hat die Bank of America nun dazu bewogen, die Anlageempfehlung für die Aktie auf «Neutral» von zuvor «Kaufen» zu reduzieren - der Grund für den Wertpapier-Rücksetzer am Dienstag. Ein operativ starkes erstes Halbjahr sei im Kurs nun bereits eingepreist, schreibt der zuständige Analyst, ebenso eine mögliche Anhebung der Ziele beim organischen Wachstum für das ganze Jahr, wenn das Lindt-Management die Halbjahreszahlen am 22. Juli publiziert.