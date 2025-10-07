Viele Beobachter verweisen auf die teilweise Schliessung der Regierungsgeschäfte in den USA, die den Goldpreis stützten. Devisenexpertin Thu Lan Nguyen, hält dies jedoch nicht für den ausschlaggebenden Grund, da sich die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank dadurch nicht verändert hätten. «Vielmehr liegt es nahe, dass politische, und damit zum Teil einhergehend, fiskalische Risiken zuletzt wieder verstärkt für Unsicherheit sorgen», heisst es in einem Kommentar. Sie verweist auf die Rücktritte der Premierminister in Frankreich und in Japan. «Eine nennenswerte Konsolidierung der Haushalte wird in beiden Fällen in Zweifel gezogen.»