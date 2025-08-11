Für das laufende Jahr rechnet der zuständige UBS-Analyst, Sebastian Vogel, mit einer Ebit-Marge von 21,7 Prozent. Sie dürfte sich wiederum verbessern, und zwar auf 23,3 Prozent im Jahr 2026 beziehungsweise 24,4 Prozent im Jahr 2027. Laut der am Montag erschienen UBS-Notiz ist Vogel nun auch zuversichtlicher als bisher, was den Gewinn je Aktie (EPS) betrifft. Er hat seine EPS-Prognose für die Jahre 2025 bis 2027 um einige Prozent nach oben angepasst - woraus sich ein neues Preisziel von 45 Franken ergeben hat (bislang: 36 Franken).