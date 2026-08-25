Ganz zufällig kommt der Abgang zu dem derzeitigen Zeitpunkt nicht. Die Amrize-Aktien notieren auf einem Allzeittief. Zwar fielen die Titel Intraday nach dem US-Zollhammer gegen die Schweiz am 7. August 2025 kurzzeitig auf 35,20 Franken, allerdings schloss die Aktie nie unter der wichtigen Unterstützung von 36 Franken. Am heutigen Dienstag durchbrachen die Titel diese Marke und sind zeitweise auf 35,28 Franken gesunken.