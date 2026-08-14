In der Vergangenheit nutzten Top-Manager von Amrize Schwächephasen der Aktien für namhafte Käufe auf privater Basis, wie cash schrieb (hier). Das ist tatsächlich erneut geschehen. Ein oder mehrere Top-Manager von Amrize kaufte(n) in den letzten Tagen in sechs Tranchen Aktien im Wert von fast 700'000 Franken, wie der Website der Swiss Exchange Regulation zu entnehmen ist.