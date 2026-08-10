Auslöser des Einbruchs waren die neuen Quartalszahlen. Zwar hob Amrize die Umsatzprognose an, senkte jedoch die Erwartungen für den operativen Gewinn. Grund dafür ist der anhaltende Kostendruck: Das Unternehmen konnte höhere Kosten bereits im zweiten Quartal nicht an die Kunden weitergeben. Das verschreckte die Anlegerinnen und Anleger. In der Spitze sackten die Valoren um rund 11 Prozent ab, womit sie die wichtige Marke bei 37,40 Franken testeten. Bis zum Handelsschluss grenzten die Amrize-Papiere das Minus auf 8,8 Prozent bei 38,14 Franken ein. Das ist seit dem Börsengang der bisher grösste Tagesverlust. Am ersten Handelstag verloren die Valoren rund 15 Prozent.