Erstens aufgrund einer Bewertungskorrektur im Softwaresektor, in dem die Private-Equity-Industrie stark engagiert ist. Zweitens wegen einer stillen Krise im Privatkreditmarkt, bei der schuldenfinanzierte Investitionen in KI-Dienstleister zeitweise infrage gestellt wurden – ein Bereich, der ebenfalls stark von Privatmarktunternehmen dominiert wird. Und drittens dank des US-Angriffs auf den Iran, die anschliessende Blockade der Strasse von Hormus und der deutliche Anstieg der Ölpreise, die zu einem kurzfristigen Rückgang am Aktienmarkt führten. Die Partners-Group-Aktien konnten sich dieser Abwärtsbewegung nicht entziehen und erreichten im März ein Zwei-Jahres-Tief.