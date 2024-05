In der vergangenen Woche hatte der Branchenverband Airlines for America einen Rekordsommer mit 271 Millionen Passagieren vorhergesagt, ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die US-Gesellschaften planen im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August mehr als 26.000 Flüge pro Tag, eine Zunahme von 5,6 Prozent.