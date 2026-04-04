Angesichts der Sparbemühungen des Bundes sowie der geplanten Investitionen in die Armee sei es aber «unabdingbar zu wissen, wo und wie die Bundesmittel am wirksamsten und effizientesten eingesetzt werden können». Es brauche daher bei der Rekrutierung eine gesamtheitliche finanzielle Steuerung, empfiehlt die interne Revision.