Die ADR-Kotierung an der Nasdaq soll dabei ergänzend zur Kotierung der Aktien an der Schweizer Börse SIX erfolgen. Eine weitere Voraussetzungen dafür ist das Erreichen eines Marktpreises der ADR von 4 US-Dollar das Stück, zuletzt lag der Preis allerdings nur bei 2,50 Dollar. Sobald die 4-Dollar-Marke erreicht sei, werde man die Nasdaq-Notierung zügig vorantreiben, heisst es.