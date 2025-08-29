In den vergangenen Jahren waren die Verkäufe von Remy Cointreau in den Schlüsselmärkten USA und China eingebrochen, was den Vorstand zu mehreren Prognosesenkungen zwang. Rund 70 Prozent seines Umsatzes erzielt der Konzern mit Cognac, hauptsächlich in den USA und China. Dies macht ihn anfälliger für Zölle und Konjunktureinbrüche als breiter aufgestellte Konkurrenten. Am Donnerstag hatte bereits der Rivale Pernod Ricard die erwartete jährliche Belastung durch Zölle auf 80 Millionen Euro gesenkt, nachdem er zuvor von 200 Millionen Euro ausgegangen war.