Der Vorstand kassierte seine Jahresziele und peilt 2025/26 nun bestenfalls einen Umsatz auf Vorjahresniveau oder ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn dürfte organisch im niedrigen zweistelligen bis mittleren Zehner-Prozentbereich sinken statt im mittleren einstelligen Bereich. Der Hersteller von Remy-Martin-Cognac teilte zudem mit, im zweiten Quartal des Bilanzjahres einen Umsatzrückgang von elf Prozent verbucht zu haben. Noch im Juli hatte Remy Cointreau erklärt, das Schlimmste sei überstanden.