Um der steigenden Nachfrage nach E-Autos gerecht zu werden, sollen 1650 neue Mitarbeiter in den Renault-Produktionswerken eingestellt werden, wie zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag sagten. Zugleich fielen 1000 Büroarbeitsplätze weg. Über das Vorhaben müsse noch mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt werden, sagte einer der Insider. Über die Umstrukturierung hatte zuerst die Zeitung «Les Echos» berichtet.
Die Nachfrage nach Elektroautos ist in der Europäischen Union zuletzt stark gestiegen. Dabei spielten zum einen die staatliche Förderung eine Rolle, zum anderen die hohen Spritpreise nach Ausbruch des Iran-Kriegs.
(Reuters)