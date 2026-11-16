Um der steigenden Nachfrage nach E-Autos gerecht zu werden, sollen 1650 neue Mitarbeiter ‌in den Renault-Produktionswerken ‌eingestellt werden, ​wie zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag sagten. Zugleich fielen 1000 Büroarbeitsplätze weg. Über ‌das Vorhaben müsse noch mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt werden, sagte einer der ​Insider. Über die Umstrukturierung ​hatte zuerst die ​Zeitung «Les Echos» berichtet.