Zwei der Insider sagten, das Gemeinschaftsunternehmen - Codename "Horse" bei Renault und "Rubik" bei Geely - strebe an, spritsparende Verbrenner-Motoren zu entwickeln. Wie viel Geld Aramco beisteuern könnte, war zunächst nicht bekannt. Die Investition des Ölkonzerns soll den Unterlagen zufolge genutzt werden, um Dekarbonisierungs-Technologien für Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Dabei gehe es unter anderem um synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff-Technologie. Die Aufsichtsgremien der beiden Autohersteller müssen einem der Insider zufolge dem Einstieg des Ölkonzerns noch zustimmen. Derzeit werde an einer Absichtserklärung gearbeitet, die in den kommenden Wochen unterzeichnet werden könnte.