Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Nissan und Renault auf eine Überkreuzbeteiligung in jeweils gleicher Höhe von 15 Prozent geeinigt. Den zu reduzierenden 28-prozentigen-Anteil an dem japanischen Autohersteller will Renault an einen französischen Treuhänder übertragen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Nissan kündigte an, sich an der Elektroauto-Tochter von Renault zu beteiligen.