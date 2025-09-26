Wesentlicher Treiber von Aktien wie Nvidia ist die Künstliche Intelligenz (KI) beziehungsweise die Erwartungen an diese Technologie. Diese Erwartungen seien «mittlerweile übertrieben», sagt Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen, im Wirtschaftsmagazin «Bilanz». Nvidia sei an der Börse 4200 Milliarden Dollar wert - der Marktwert aller kotierten Schweizer Aktien sei nicht einmal halb so hoch. «Dabei ist klar, dass die Wachstumsraten von Nvidia nach unten kommen müssen: Irgendwann sind alle Rechenzentren gebaut», so Geissbühler.