Darüber hinaus könnten potenzielle US-Zölle und ein schleppendes Wachstum in der Eurozone die Beschleunigung der Schweizer Wirtschaft im Jahr 2025 behindern. Wenn das Wachstum bei niedriger Inflation unter dem Potenzial bleibt, könnte eine expansivere Geldpolitik gerechtfertigt sein. In einem solchen Szenario würde ein Leitzins, der näher an dem liegt, was die Finanzmärkte derzeit erwarten, wahrscheinlicher, halten Botteron und Bee fest.