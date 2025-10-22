Bank-Chef C.S. Venkatakrishnan hob zudem die Prognose für die Eigenkapitalrendite auf über elf Prozent an. Dadurch habe die Bank Pläne zur Ausschüttung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre vorziehen können. Die Barclays-Aktien legten an der Londoner Börse um gut drei Prozent zu.