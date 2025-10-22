Vom positiven Geschäftsgang sollen die Aktionäre profitieren: Der Vorstand kündigte am Mittwoch überraschend einen Aktienrückkauf in Höhe von 500 Millionen Pfund an. Zudem sollen künftig vierteljährlich Aktienrückkäufe angekündigt werden, wie das Geldhaus mitteilte.

Bank-Chef C.S. Venkatakrishnan hob zudem die Prognose für die Eigenkapitalrendite auf über elf Prozent an. Dadurch habe die Bank Pläne zur Ausschüttung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre vorziehen können. Die Barclays-Aktien legten an der Londoner Börse um gut drei Prozent zu.

Barclays musste allerdings einen Rückgang des Vorsteuergewinns im dritten Quartal um sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Pfund hinnehmen. Als Grund nannte die Bank eine Rückstellung von 235 Millionen Pfund für Entschädigungen im Zusammenhang mit einem Skandal um Autofinanzierungen in Grossbritannien.

Zudem belastete eine Wertberichtigung von 110 Millionen Pfund bei einem einzelnen Kreditengagement im Investmentbanking das Ergebnis. Analysten von Citi führten dies auf den Zusammenbruch des US-Autozulieferers Tricolor zurück.

(Reuters)