Die Aktie der UBS fällt am Donnerstag im frühen Handel an der SIX um 0,44 Prozent auf 22,59 Franken. Barclays erhöhte das Kursziel für die UBS-Aktie im Rahmen einer Branchenstudie auf 17,50 von 16 Franken. Die Einstufung lautet weiter "Underweight" (“Untergewichten”). Das kommt einer Verkaufsempfehlung gleich.