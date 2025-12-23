Benkos Anwalt hatte beantragt, die U-Haft nach nunmehr elf Monaten zu beenden. Das Gericht sah hingegen weiterhin einen dringenden Tatverdacht sowie die Gefahr, dass der Gründer der insolventen Immobilien- und Handelsgruppe Signa weitere Taten begehen könnte. Das Gericht wies auch das Argument des Anwalts zurück, wonach die Haft mittlerweile nicht mehr verhältnismässig sei.