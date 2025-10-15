Im Zentrum des Verfahrens standen zwei Transaktionen: eine Vorauszahlung für Miet- und Betriebskosten einer Villa sowie eine Zahlung an Benkos Mutter. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bezifferte den Schaden mit rund 670'000 Euro. Verurteilt wurde Benko wegen der Zahlung an seine Mutter, während er im Zusammenhang mit der Mietvorauszahlung freigesprochen wurde.