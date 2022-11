Benkos Portfolio reicht von der strauchelnden Kaufhauskette Galeria zum besser laufenden KaDeWe in Deutschland. Ihm gehört ein Teil des historischen New Yorker Chrysler Buildings und das legendäre Hotel Bauer in Venedig. Er zählt die Peugeot-Erben, den Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne und den Präsidenten der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli in Kilchberg zu seinen Investoren. Benko ist auch Miteigentümer des Detailhandelsunternehmens Globus in Zürich.