Signa Development teilte ausserdem mit, den verbliebenen 50%-Anteil an einem Projekt in Berlin im September verkauft zu haben. Die 300-Millionen-Euro-Anleihe von Signa Development erlitt am Dienstag einen Rekordeinbruch. Sie wurde um 5,7 Cents niedriger bei 59,3 Cents je Euro indiziert, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.