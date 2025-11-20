«Der Superzyklus im Verteidigungssektor und das daraus resultierende profitable Wachstum stärken nicht nur unsere Marktstellung, sondern schaffen auch die Grundlage, unser Produktportfolio über 2030 hinaus auszubauen», sagte Sagel. Zuletzt kamen knapp drei Viertel des Renk-Umsatzes aus der Rüstungsindustrie. Das Unternehmen stattet unter anderem den deutschen Kampfpanzer «Leopard 2» mit Getrieben aus. Derzeit wird die Produktion hochgefahren; in Augsburg sollen künftig mehr als 1800 Getriebe im Jahr gebaut werden; zuletzt waren es 700.