Doch der neue Präsident oder die neue Präsidentin wird es nicht leicht haben. So gilt es etwa, die hohen Zahlungen der Notenbank an die Geschäftsbanken - 7,4 Milliarden Franken im vergangenen Jahr - als Folge der wieder positiven Zinsen zu reduzieren. Zudem steht eine Entscheidung an, was mit der riesigen Bilanz der SNB geschehen soll, die der SNB in den letzten beiden Jahren zum Teil enorme Verluste einbrockte und zum Ausfall der Ausschüttung an Bund und Kantone führte - was politischen Zündstoff birgt.