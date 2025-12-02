Die Investmentbanker von Netflix , Paramount Skydance und Comcast hätten während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten für Warner Bros als Ganzes oder für Teile davon gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die nun abgegebenen Gebote seien bindend, eine weitere Gebotsrunde sei aber denkbar. Per Montagsschluss kam Warner-Bros. an der Börse auf eine Bewertung von gut 59 Milliarden US-Dollar.