Mit diesen Modellen will die BVK einen Nachteil des herkömmlichen Kapitalbezugs angehen: Das Risiko, dass das in Eigenregie verwaltete Vermögen zu stark schmilzt und man in finanzielle Engpässe gerät. Bei den 2024 eingeführten Modellen gibt es spätestens ab dem 75. Lebensjahr eine lebenslang ausbezahlte Rente.