Zu diesem Schluss kommt der am Freitag veröffentlichte VZ-Pensionierungs-Barometer 2025. Während die Auszahlungen aus der AHV über die Jahre eher konstant geblieben seien und durch die Einführung der 13. AHV-Rente ab 2026 sogar leicht steigen werden, hätten die Pensionskassen ihre Leistungen massiv gekürzt.