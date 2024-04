Kraftwerk Robbia bald wieder in Betrieb

Angesichts des wachsenden Strombedarfs bilde die Erweiterung und Erhaltung erneuerbarer Energien einen integralen Bestandteil der Strategie von Repower, was sich in einer hohen Investitionstätigkeit widerspiegle. Die Gesamterneuerung des Wasserkraftwerks Robbia sei die grösste Erneuerungsinvestition in der Geschichte des Unternehmens.