Drei republikanische Senatoren - Thom Tillis, Ron Johnson und Rand Paul - hatten sich zunächst den Demokraten angeschlossen und sich gegen das Gesetz ausgesprochen. Drei weitere - Rick Scott, Mike Lee und Cynthia Lummis - verhandelten bis in die Nacht hinein in der Hoffnung, grössere Ausgabenkürzungen durchzusetzen. Am Ende änderte einer der Senatoren aus Wisconsin, Ron Johnson, seine Nein-Stimme in eine Ja-Stimme. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang.