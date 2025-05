Trump wütet weiter gegen Powell

Die Herabstufung durch Moody's, die auf ähnliche Massnahmen von Fitch im Jahr 2023 und Standard & Poor's im Jahr 2011 folgt, werde «letztlich zu höheren Kreditkosten für den öffentlichen und privaten Sektor in den Vereinigten Staaten führen», prophezeite Spencer Hakimian, Gründer des Hedgefonds Tolou Capital Management in New York. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg am Montag auf 4,537 Prozent nach 4,440 Prozent am Freitag.