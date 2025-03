Die Aktien des Vertriebskonzerns DKSH notieren am Morgen an der Schweizer Börse unverändert bei 73,00 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,1 Prozent hinzugewinnt. Seit Jahresbeginn hat der Titel 8,4 Prozent zugelegt, auf 52 Wochen steht das Plus bei 15,7 Prozent.