Der zuständige Analyst erachtet Logitechs Umsatzprognose vor den Zahlen zum zweiten Quartal in zwei Wochen wegen der anhaltend soliden weltweiten PC-Nachfrage für realistisch. Zudem seien die Auswirkungen der US-Zölle bereits eingepreist. Er geht davon aus, dass sich der neue Vorsitzende Guy Gecht gemeinsam mit CEO Hanneke Faber auf die Stärkung der technologischen Führungsposition von Logitech konzentrieren wird, um die Innovationskraft wiederherzustellen und die Differenzierung zu verbessern.