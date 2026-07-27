Bisher ging das höchste Kursziel von der britischen Investmentbank Barclays aus, welche 210 Franken für den Titel aufruft. Deren Analyst James Gordon sieht weiterhin Potenzial in der Galderma-Aktie. Seine Wachstumserwartungen von über 22 Prozent liegen nach der letzten Anpassung im Modell vom vergangenen Freitag über der nach oben korrigierten Prognose von Galderma mit plus 19 bis 21 Prozent in lokalen Währungen. Als Treiber für die Aktie und Kaufargumente nannte Gordon ein starkes drittes Quartal, den bevorstehenden US-Antrag für das Botox-Produkt Relfydess bis Jahresende und insgesamt ein starkes Jahr 2027.